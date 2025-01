Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, il viaggio di Lorenzo Sonego è bellissimo: supera Marozsan e approda agli ottavi di finale

Ildiall’continua. Dopo aver stupito al secondo turno, eliminando il baby fenomeno Joao Fonseca, l’azzurro tornadidi uno Slam quasi due anni dopo l’ultima volta, battendo in quattro set l’ungherese Fabian6-7 7-6 6-1 6-2. Per lui si tratta della quarta volta a questo punto di un Major, la prima a Melbourne, dopo i dueconquistati a Parigi nel 2020 e 2023, e quello ottenuto a Wimbledon nel 2021. Un successo che consente adi agganciare la posizione numero 48 del mondo. Almeno per ora, perché adesso tra l’azzurro e il suo primo quarto diSlam c’è il 19enne statunitense Leaner Tien, astro nascente del tennis e capace di estromettere dal torneo Daniil Medvedev.Continuità. Si può sintetizzare con una parola la prestazione in questo terzo turno di