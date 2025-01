Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, l’ambizione di Musetti si infrange su Ben Shelton: italiano battuto in 4 set

Termina al terzo turno l’avventura di Lorenzoagli. Era la prima volta per l’a Melbourne che è statoin 4 set (6-3, 3-6, 6-4, 7-6) da Ben, numero 20 al mondo. Una gara molto equilibrata giocata sul filo del rasoio, ma alla fine l’americano è riuscito a staccare il pass per il turno successivo del torneo facendo fuoriche comunque non ha mollato fino all’ultimo. Decisivo il tie-break in cuiè riuscito a prevalere. Gara meno spettacolare del previsto, ma l’americano nei momenti chiave del match è stato più preciso. Negli ottavi di finale affronterà il francese Monfils.Articolo in aggiornamento L'articolodisisu Benin 4 set proviene da Il Fatto Quotidiano.