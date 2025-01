Notizie.com - Attacco terroristico in Israele, allarme a poche ore dalla tregua a Gaza. Ucciso l’attentatore: era un 19enne palestinese

inore fa, quando ormai mancano poco meno di 24 ore all’inizio del cessate il fuoco nella Striscia diinore: era un(ANSA FOTO) – Notizie.comNel pomeriggio di oggi in pieno centro a Tel Aviv, capitale dello Stato ebraico, ilSalah Yahye ha aggredito con un coltello un passante, lasciandolo il gravi condizioni. La vittima è un 30enne israeliano che si trova ricoverato presso l’ospedale Ichilov.Yahye, originario della città di Tulkarem, in Cisgiordania, si sarebbe trovato illegalmente in. L’uomo è statoda un civile armato subito dopo l’. Inizialmente la polizia ha riferito che diverse persone erano state ferite dagli spari.