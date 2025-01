Juventusnews24.com - Ambrosini non ha dubbi: «Dal punto di vista mentale è una gara che può segnare»

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così dell'importanza del big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Milan: le sue dichiarazioni

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Juve Milan. Il commento dell'ex calciatore sul big match dell'Allianz Stadium in ottica corsa Champions League.

PAROLE – «Dal punto di vista mentale è una gara che può segnare. Il tempo per recuperare una sconfitta ci sarebbe. Ma diventa determinante per il periodo che le due squadre stanno affrontando. Sicuramente per il Milan ma anche per la Juventus»