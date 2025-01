Ilfogliettone.it - Allarme sicurezza trasporti: FS denuncia potenziale attentato in Veneto e aumenta vigilanza

La recente scoperta di un oggetto metallico posizionato in modo sospetto sulla linea elettrica presso la stazione di Montagnana, in provincia di Padova, ha portato Ferrovie dello Stato (FS) a formalizzare unaperallaferroviaria. L’episodio, secondo quanto riportato dal Ministero dei, “non può e non deve essere sottovalutato”, considerando anche un altro esposto presentato nei giorni precedenti.La Risposta di FS e il Monitoraggio IntensificatoFS Italiane, in risposta a questi eventi, ha immediatamente avviato una serie di controlli straordinari su tutta la rete ferroviaria, con un’attenzione particolare ai punti più critici e vulnerabili. “Proseguono senza sosta i controlli straordinari pianificati dal Gruppo FS Italiane per monitorare i punti più sensibili della rete ferroviaria”, ha affermato il gruppo in una nota.