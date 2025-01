Ilrestodelcarlino.it - "Aiutiamo i cani e le loro famiglie"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che volesse avere a che fare con iPaolo Morresi lo ha capito presto, a 8 anni si è fatto regalare un libro che parlava di come si addestrano i pastori tedeschi. Un libro che ha letto e riletto, piccolo com’era, ed è stato il primo passo della sua vita nel mondo della cinofilia. Oggi Paolo ha 32 anni, è presidente dell’associazione Centri Cinofili Marchigiani, si prende cura di decine e decine di, per gestire e correggere i problemi comportamentali che, quasi sempre, sono provocati da una cattiva relazione con i proprietari: "Quello che cerchiamo di fare con il nostro lavoro è rendere serena la vita deie delle. È facile dire che un cane è aggressivo, pericoloso o agitato, bisogna andare a indagare le cause di questi stati d’animo e impegnarsi per diventare un punto di riferimento per l’animale, rispettato e riconosciuto.