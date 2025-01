A Cecina cisterna duemila metri cubi acqua | investimento 2 6 milioni

Leggi su Corrieretoscano.it

– A2.6potabile. La grandevisibile da via del Paratino a, provincia di Livorno, è un serbatoio dipotabile. Opera è a cura di Asa e una volta terminata andrà a raccogliere 2miladipotabile. I lavori sono in corso. Da cronoprogramma, informa il Comune di, sindaca Lia Burgalassi, il completamento è previsto entro marzo 2026.È stata realizzata, spiegano i tecnici Asa, “con una innovativa tecnologia costruttiva, già utilizzata anche per l’acquedotto di Livorno, che prevede l’impiego di una struttura leggera in pannelli prefabbricati di vetro acciaio, assemblati poi direttamente in cantiere con elevate caratteristiche meccaniche e di anticorrosione.