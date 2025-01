Liberoquotidiano.it - Vogliono sabotare la collaborazione tra Palazzo Chigi e il Colle

Montare la polemica contro la polizia per le perquisizioni cui sono state sottoposte le attiviste di Brescia, e contro i carabinieri per la morte di Ramy Elgaml, non serve solo a strizzare l'occhio a chi protesta e ad accusare il governo di incoraggiare comportamenti brutali. La partita che sta giocando la sinistra è più complessa e include il tentativo di minare il rapporto istituzionale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella su due provvedimenti chiave del governo: il disegno di legge sulla sicurezza, che introduce nuovi reati e aggravanti, e la norma che dovrebbe tutelare gli agenti dall'iscrizione «per atto dovuto» nel registro degli indagati, dopo che sono stati costretti a sparare contro un aggressore per difendere se stessi o altri. L'opposizione alza il livello dello scontro su questi episodi per creare un clima ostile ai due provvedimenti elatrae il Quirinale.