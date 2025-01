Anteprima24.it - Verde pubblico, De Stasio: “Curare gli alberi. Il futuro non puo’ essere il mero abbattimento”

Tempo di lettura: 5 minuti“Da questa mattina è cominciato l’delle conifere ammalate e classificate, in virtù di perizia agronomica commissionata dall’Assessorato all’Ambiente, in Categoria D.Si tratta, come comunicato, di ben 70 alberature, la maggior parte delle quali ubicate tra Viale Atlantici (19), Via Pace Vecchia e via Fratelli Rosselli.Alla fine del 2021 e inizio 2022 portai avanti, insieme alle Associazioni e ad altri colleghi consiglieri, la battaglia per evitare l’di ben 352 conifere stabilito dalla famosa delibera n. 41 del 3 Marzo 2020.In quell’occasione, dopo una serie di denunzie e perizie, vennero abbattuti 36in luogo dei previsti 352”. Così in una nota Rosetta De, Consigliere Comunale “Prima Benevento”.“Ovviamente – scrive – la mia posizione riguardo alla questione più generale dell’ambiente, e in particolare a quella degli, non è mutata.