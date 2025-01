Screenworld.it - Until Dawn: l’orrore proviene dall’oscurità nel primo trailer italiano del film tratto dal videogioco

Il 2025 si pregusta come un anno interessante per quanto riguarda il genere delin ambito cinematografico. Sony Pictures ha infatti rilasciato ildel suo nuovo, un nome che può sembrare familiare per chi ha dimestichezza nel mondo dei videogiochi e ricorda un preciso videogame omonimo datato 2015 sviluppato da Supermassive Games. Diretto da David F. Sandberg e scritto da Gary Daubmerman (su una precedente bozza di di Blair Butler), l’opera si mostra al suo pubblico attraverso una moltitudine di mostri e uccisioni diverse secondo un’ottica definita effetto farfalla.Come riportato da Variety, la pellicola vede per protagonisti un gruppo di otto ignari adolescenti riunirsi in una baita remota dopo la scomparsa di due loro amici. Attraverso l’utilizzo di una meccanica ad alto rischio di “effetto farfalla”, i giocatori fanno scelte che influiscono sul gameplay successivo mentre cercano di schivare assassini mascherati, creature cannibali e capire di chi vale davvero la pena fidarsi.