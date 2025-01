Ilfattoquotidiano.it - Un nuovo coronavirus, l’influenza aviaria: i rischi di un’altra pandemia e l’identikit dei “sorvegliati speciali”. “I patogeni potenziali? Sono 26”

Un, la mutazione dell’H5N1 che provocao uno dei 100mila diversi agentigià censiti sulla Terra. Quando si parla di scienza non si posfare scommesse ma il 2024 è stato un anno di allerte e allarmi: l’Mpox (già vaiolo delle scimmie) dichiarato emergenza sanitaria dall’Oms, poi cistati gli arbovirus (Dengue, Zika, West Nile et cetera), infine la “misteriosa” (l’OMS non ha ancora sciolto le riserve) malattia del Congo che ha colpito una specifica area della Repubblica democratica del Congo con decessi soprattutto tra i bambini malnutriti e anche sospetti casi italiani. Con ancora le “cicatrici” del Covid sulla società, si pensi che si stimano almeno 65 milioni di persone affette da Long Covid nel mondo – la domanda in prospettiva sul futuro è lecita.