Ilfattoquotidiano.it - Trump sente Xi Jinping, al centro del colloquio commercio, Fentanyl e TikTok: “Insieme per rendere il mondo più pacifico e sicuro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A pochi giorni dall’insediamento ufficiale il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha avuto untelefonico con il leader cinese Xi. Si tratta della loro prima telefonata dal 2021, quando il tycoon lasciò la Casa Bianca. “La telefonata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti” fa saperein un post sul social Truth. Il presidente eletto ha reso noto anche che durante ili due hanno discusso “di bilanciamento dele molti altri argomenti”. “Il Presidente Xi e io faremo tutto il possibile perilpiù! Mi aspetto che risolveremo molti problemi, a partire da subito”, ha commentato.Nelle scorse ore Pechino aveva annunciato la presenza a Washington per l’insediamento, “su invito da parte statunitense”, del vice presidente Han Zheng: “Siamo pronti a lavorare con il nuovo governo degli Stati Uniti per rafforzare dialogo e comunicazione, gestire in modo opportuno le differenze, espandere la cooperazione in modo proficuo per entrambi, perseguendorelazioni tra i due Paesi stabili, sane e sostenibili per trovare il modo giusto in cui i due Paesi possano andare d’accordo tra loro”, recitava il comunicato del ministero degli Esteri cinese che ha confermato che Pechino, per la prima volta, invierà un alto rappresentante al giuramento di un presidente americano.