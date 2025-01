.com - Trump prepara un ordine esecutivo sulle criptovalute: rivoluzione in arrivo?

Leggi su .com

L’insediamento di Donaldalla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio porta con sé grandi aspettative, soprattutto per il settore delle. Le indiscrezioni parlano di unche potrebbe trasformare Bitcoin e altri asset digitali in una priorità nazionale per gli Stati Uniti. Ma il mercato festeggerà o si rischia una reazione negativa, come il classico ‘sell on news’?IndiceBitcoin sopra i 100mila dollari: un rally alimentato dalle promessee lecome priorità nazionaleLa riserva strategica di Bitcoin: un’idea rivoluzionaria– Reazioni del mercato: opportunità o rischio?Conclusione: cosa aspettarsiBitcoin sopra i 100mila dollari: un rally alimentato dalle promesseIl Bitcoin ha recentemente superato la soglia spartiacque dei 100mila dollari, toccando quota 102mila.