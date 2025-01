Tg24.sky.it - Trentino, bimba di 6 anni lasciata sola per 2 ore dai genitori per sciare

È stata notata dai militari mentre si trovava danei pressi di un rifugio. Ihanno lasciato per quasi due ore, senza controllo, la loro figlia di 6in un’area pubblica per andarelungo le tante piste del comprensorio sciistico. La vicenda è accaduta a Monte Elmo, a Sesto Pusteria. In vacanza nella nota località sciistica, i duedi origine slovacca avrebbero deciso di abbandonare temporaneamente la bambina in un rifugio, senza pensare a eventuali pericoli. Al loro ritorno hanno trovato ad aspettarli i militari, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sulle piste. L'episodio non è, purtroppo, un caso ito, affermano i Carabinieri. Sono sempre più frequenti le segnalazioni di bambini lasciati soli in luoghi pubblici dache sottovalutano i rischi o scelgono di anteporre il proprio svago alla sicurezza dei figli.