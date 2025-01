Ilrestodelcarlino.it - Tre nuovi primari, l’Ausl di Imola si rafforza

, 17 gennaio 2025 – Trefreschi di incarico (più altrettanti da nominare nel corso del 2025 per coprire gli ultimi posti attualmente occupati da facenti funzioni) e un diverso assetto organizzativo per il Santa Maria della Scaletta. Rinfrancata dalle rassicurazioni sull’autonomia arrivate dal nuovo assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, e in attesa dell’inaugurazione della nuova Casa della comunità all’ospedale vecchio,prova a guardare al futuro con fiducia nonostante le difficoltà. I vertici dell’Azienda sanitaria imolese, assieme al sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, hanno fatto il punto ieri in conferenza stampa. Iarrivi Iarrivati sono Daniele Perano e Adele Fornelli, rispettivamente direttori delle unità operative complesse di Otorinolaringoiatria e di Anatomia patologica, ai quali si aggiunge Marco Bernini, direttore della Breast unit imolese all’interno della Chirurgia senologica interaziendale che comprende anche il Sant’Orsola di Bologna.