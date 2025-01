Liberoquotidiano.it - "Trascinata a forza fuori dalla studio": Pina ad Affari tuoi, caos dopo i titoli di coda

"Penso che se avessi scoperto di avere 200.000aver accettato l'offerta avrebbero dovuto trascinarmida quellocon laperché mi sarei aggrappata a quel pacco e questo è il motivo per cui non credo che parteciperò mai a un gioco del genere". Avete appena letto il commento più divertente alla puntata di giovedì 16 gennaio di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Su X, gli appassionati si sono come al solito radunati per commentare in tempo reale quanto stava andando in onda e la partita di, operaia tessile di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, ha letteralmente sconvolto gli spettatori a casa. L'ex pacchista molisana è tornata a casa con 45mila euro, accettando l'offerta del Dottore.