Torna il fascismo?

Nella chat di un giornalone ho scritto che dovremmo contrastare l’andazzo bellicistico di Ue e Usa. Ebbene, sono stata subissata da insulti dei lettori: “Vai in Russia”, “Amica di Putin”, “Traditrice”, “Devi finire in galera”. Poi il giornale ha cancellato il mio post. Ma che succede, siamo in dittatura?Luisa Binaghivia emailGentile lettrice, succede che stando il. Mio nonno, più volte arrestato dai fascisti perché in possesso del quotidiano clandestino Avanti!, mi raccontava che chi come lui non voleva l’Italia in guerra era chiamato traditore .Anche allora i bellicisti erano appoggiati dai giornaloni, con in testa il Corriere della sera che aveva già svolto un ruolo vitale nel sostenere a spada tratta la Marcia su Roma. Il giornale di via Solferino era espressione dell’alta borghesia industriale del Nord, che si sentiva minacciata dai moti socialisti del ’22 e cercava “l’uomo forte”.