Tentò di uccidere un poliziotto | chiesti 13 anni

In giudizio abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena, la pm Maura Ripamonti ha chiesto una condanna a 13e 4 mesi di reclusione per Hassine Hamis, il 37enne marocchino irregolare e con numerosi precedenti di polizia che la sera dell’8 maggio dello scorso anno, alla stazione di Lambrate,dia coltellate il viceispettore della Polizia Christian Di Martino. L’uomo riuscì a salvarsi solo grazie all’intervento dei colleghi e a delicate operazioni chirurgiche al Niguarda. La gup Silvia Perrucci, nel processo che arriverà a sentenza il 23 gennaio, ha respinto una richiesta della difesa di perizia psichiatrica ritenendo Hamis non afflitto da patologie psichiatriche, mentre il, assistito dall’avvocato Massimo Del Confetto, si è costituito parte civile.