Tajani smentisce le voci sul ruolo di Musk nel rilascio di Cecilia Sala

Elon«non ha avuto alcun» neldidal carcere di Evin, in Iran. Lo ha detto a SkyTg24 il ministro degli Esteri Antonio, aggiungendo che il miliardario ha avuto «contatti con la famiglia», ma che «il caso è stato risolto dal governo italiano». La smentita arriva dopo un articolo del New York Times, che parlava di un coinvolgimento del magnate americano sollecitato dal fidanzato della giornalista, Daniele Raineri, attraverso il rappresentate diin Italia, Andrea Stroppa. Due funzionari iraniani sentiti dal quotidiano, tra cui un alto diplomatico del ministero degli Esteri, avevano riferito cheavrebbe contattato l’ambasciatore all’Onu, Amir Saeid Iravani, per favorire la liberazione di. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, giovedì ha smentito quanto riferito dalla fonte al quotidiano americano.