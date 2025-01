Tuttivip.it - “Su Helena avevano ragione”. Grande Fratello, Signorini costretto ad ammettere quello che succede

Ilsta attraversando un momento critico, con ascolti in netto calo che testimoniano un interesse sempre più scarso da parte del pubblico. La 23ª puntata, trasmessa ieri sera, ha cercato di risollevare la situazione puntando sul ritorno diPrestes per un confronto con Lorenzo Spolverato. Tuttavia, l’evento non ha sortito l’effetto desiderato. Lo share si è fermato al 14,8%, con una media di 1 milione e 944mila spettatori, uno dei peggiori risultati della stagione, superato solo dalle puntate del 23 e 26 novembre 2024.La serata ha visto protagonisti numerosi confronti, ma ciò che avrebbe dovuto accendere l’interesse del pubblico è stato percepito come artificioso. L’incontro trae Lorenzo, per esempio, ha mancato di autenticità, con un Lorenzo Spolverato che sembrava muoversi su un copione preconfezionato e la Prestes impegnata a enfatizzare una narrazione che non ha colpito.