Starmer a Zelensky: "3 miliardi di sterline di supporto militare a Kiev"

(Agenzia Vista), 17 gennaio 2025 "Nel 2025, il Regno Unito fornirà piùall'Ucraina che mai. Abbiamo già impegnato 3diper gli aiuti militari quest'anno e andremo oltre per supportare la prima linea, fornendo un prestito di 2,2diche verrà rimborsato, non dall'Ucraina, ma dagli interessi sui beni russi congelati". Così il premier britannico, in conferenza stampa congiunta con il Presidente ucraino. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev