Lanazione.it - Servizi: a Cascina carte d'identità per i neonati entro il primo mese di vita

(PI), 17 gennaio 2025 – Un nuovoo è partito per le famiglie cascinesi: l’ufficio anagrafe ha spedito le prime lettere ai bambini appena nati, spiegando ai genitori che può essere già fatta la carta d’per il neonato. Un elemento importante perché il bambino viaggia all’estero con carta d’valida per l’espatrio ma serve anche al momento del check-in in strutture ricettive come alberghi e B&B che oggi chiedono i documenti anche per i minori. Con il rischio, dunque, di non entrare in un albergo o non salire su una nave. “Fa piacere vedere questa nuova iniziativa dell’ufficio anagrafe per i nuovi nati – spiega il sindaco Michelangelo Betti –. Iniziativa che punta a facilitare l’attivazione dei documenti in un periodo che per le famiglie diventa frenetico con l’arrivo di un nuovo nato o una nuova nata.