"Serve una visione strategica. Il Comune acquisti l’ippodromo del Casalone"

"Ildel". E’questa la richiesta che arriva da Andrea Pieroni, ex consigliere comunale, che ricorda come già in passato abbiama "manifestato impegno per la salvaguardia delpromuovendo prima una petizione contro la chiusura della struttura poi dedicandomi alla costituzione di un comitato per il futuro del". La struttura è all’asta e il prezzo al prossimo incanto sarà di circa 2 milioni e 400mila euro. "Una cifra – dice Pieroni – che potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile per rilanciare il settore grossetano dell’ippica e per sviluppare un polo strategico di attrazione turistica ed economica per la città". ", con la sua ampia superficie e la posizione– dice ancora –, potrebbe essere trasformato in un centro multifunzionale, un luogo dove si intrecciano sport, cultura e intrattenimento.