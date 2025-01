Lanazione.it - Sepiacci: mandato via senza perché: "I problemi di salute? Solo scuse"

Esonero per Maurizioda allenatore di Porta Crucifera. Un altro rapporto che si chiude con un ex big della Piazza. Alla vicenda di Martino Gianni, che di recente ha divorziato dal quartiere di Porta Sant’Andrea, si affianca anche quella diche poco prima di Natale è stato liberato dal ruolo di preparatore dei cruciferini. Un tempo giostratori e compagni di squadra a Porta Sant’Andrea, lo scorso anno in lizza da avversari come allenatori e adesso entrambi liberi sul mercato alla vigilia delle elezioni che si terranno in tutti i quartieri per rinnovare i consigli direttivi. Sulla mancata riconferma di Maurizioalla guida delle scuderie rossoverdi di Antria con molta probabilità ha influito anche la pesante squalifica assegnata dalla magistratura al capitano rossoverde Alberto Branchi, che dovrà stare lontano dalla lizza e con il quale l’allenatore aveva creato per i rossoverdi un importante progetto volto anche a valorizzare giovani giostratori.