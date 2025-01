Quotidiano.net - Sant'Antonio Abate: riti, leggende e feste del 17 gennaio

In diversi luoghi d’Italia il 17, giorno dedicato a, diventa un momento di festa. Spesso raffigurato con un maiale al suo fianco,è protettore degli animali e patrono degli allevatori, dei contadini, dei macellai e dei salumai. La fama intorno alo parla di lui come una figura leggendaria, potente taumaturgo in grado di guarire mali terribili. Nel mondo contadino di un tempo sulle pareti delle case e delle stalle era facile trovare l’immagine di, espressione di come i simboli del cristianesimo seppero intrecciarsi e fondersi con una cultura preesistente, antichissima. La figura delo appare profondamente legata all’elemento del fuoco e agli animali. In grado di evocare il periodo fra la seconda metà die febbraio, è il simbolo del calore che arriva a spezzare la continuità dell’inverno, vivificante e intenso.