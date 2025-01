Quotidiano.net - Santanchè a processo, coro dell’opposizione: “Ora le dimissioni”

Milano, 17 gennaio 2025 – “Daniela Santanché si dimetta”. Opposizioni all’attacco dopo la notizia del rinvio a giudizio dell’attuale ministra del Turismo, che dovrà rispondere davanti ai giudici di false comunicazioni sociali nelsul caso Visibilia, società da lei fondata e di ora non non detiene più cariche. Tra i primi a chiedere chelasci c’è la segretaria del Pd Elly Schlein: “Quando le accuse sono cosi' gravi chi ricopre le più alte cariche istituzionali deve fare un passo indietro. Danielasi dimetta. E Giorgia Meloni deve pretendere le sue". Sul casoMeloni era stata interpellata dai giornalisti nella conferenza stampa di inizio anno. “Vedremo”, aveva risposto a chi gli chiedeva se, in caso di, la senatrice di Fratelli d’Italia sarebbe stata allontanata o meno dal governo.