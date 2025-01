361magazine.com - Sangiuliano torna in tv: «Attendo le decisioni della Rai»

Le parole dell’ex MinistroCulturaa parlare, in tv, l’ex ministroCultura Gennaroelencando i piani futuro.«Smaltisco le ferie accumulate, mi aggiorno coi corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro, eledell’azienda».Ne ha parlato a Piazzapulita da Formigli: attualmente èto a lavorare come giornalista Rai ma aspetta una precisa collocazione di ruolo.«Corrispondente a New York? Io mi son sempre occupato di politica internazionale, poi deciderà l’azienda».Poi continua: «Questo mestiere mi ha sempre divertito. Ho fatto le notti per aggiornare la biografia di Donald Trump», parlando del nuovo libro.Leggi anche: Boccia –: spuntano le chat tra i dueNessuna risposta o commento sul caso di Maria Rosaria Boccia che ha portato alle sue dimissioni da MinistroCultura del Governo Meloni.