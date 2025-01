Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, probabili formazioni: Ranieri con il dubbio Pellegrini

Tornare subito a vincere. Questo è l’obiettivo dellache ha bisogno di ritrovare i tre punti per non fermare la propria risalita in classifica e provare a sfruttare qualche passo falso di chi la precede. Stasera i giallorossi scenderanno in campo contro ilper la ventunesima giornata di Serie A, con il match che si giocherà allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio in programma alle ore 20.45.Il pareggio di Bologna ha impedito di guadagnare terreno sulle dirette concorrenti per un posto in Europa, ma il gol del 2-2 segnato all’ultimo respiro ha permesso di allungare la striscia positiva di risultati. Contro il Grifone servirà costanza lungo tutti i 90 minuti del match, senza blackout e cercando, se possibile, di indirizzare subito la gara in proprio favore, per evitare di alimentare l’entusiasmo di unche è reduce da due vittorie nelle ultime tre partite disputate.