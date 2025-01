Roma fattorino 29enne precipita nel vano ascensore di un palazzo | è grave

Leggi su Open.online

Un ragazzo di 29 anni èto per due piani neldi una clinica nel quartiere Parioli, a. Secondo le ricostruzioni della dinamica, l’uomo ha aperto la porta dell’al piano terra nella clinica. La cabina, però, non c’era e il giovane – unentrato nella clinica per effettuare una consegna – è caduto fino al piano -2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I dove si trova attualmente in gravi condizioni. A causa del volo del volo di oltre tre metri ha riportato una frattura scomposta alla gamba sinistra. Il salvataggio del ragazzoto nelNon è stato semplice il salvataggio. Il ragazzo si trovava tre metri più in basso rispetto ai soccorritori dei vigili del fuoco e del 118.