Rifiuti a Ravenna divampa la polemica sulla tariffa puntuale | Ci saranno più abbandoni

, 17 gennaio 2024 – “Nessun effetto incentivante, solo nuove vessazioni ai cittadini virtuosi”. Il capogruppo del gruppo consiliare Forza Italia Berlusconi per Ancarani - PrimaveRa, Alberto Ancarani, non usa mezzi termini per commentare quanto emerso in merito alla nuovadeinel corso di un incontro svoltosi a Cervia martedì sera. Mentre in quel comune, infatti, i cittadini da quest’anno pagheranno i propri conferimenti dell’indifferenziato considerati ‘extra’ rispetto a quelli compresi nella, ain questo primo anno di avvio del servizio gli svuotamenti dei bidoni ‘in più’ di tutti gli utenti verranno divisi per tutti quanti, spalmati allo stesso modo tra chi è attento a differenziare e chi non lo è. “In buona sostanza, che uno differenzi o non lo faccia poco cambia, perché alla fine anche il cittadino più virtuoso si ritroverà a dover pagare per chi non lo è, alla romana, tutto diviso tutti, come una grande pizzata in amicizia – scrive Ancarani –.