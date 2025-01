Oasport.it - Puppo: “Rune non mi ha impressionato, Musetti ha delle armi diverse dagli altri. Occhio a Fritz”

Darioha analizzato la ricca giornata degli Australian Open durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ha avuto un po’ di problemi di adattamento all’inizio per la variabilità della luce ed è andato sotto 0-3, poi ha trovato ordine nel gioco, ha giocato molto bene il tie-break iniziale e poi Shapovalov ha iniziato a frignare. Quando ha smesso a metà partita è diventato pericoloso, ma lì Lorenzo è stato bravo. Non è andato a rete per giocare le volée, mentre quella era la strategia di Shapovalov, che però era troppo nervoso e non aveva più il sorriso“.Il commentatore di Eurosport è voluto tornare sul brasiliano Joao Fonseca, esaltato dopo la vittoria su Rublev e oggi sconfitto da Lorenzo Sonego: “Nessun giocatore nell’era Open aveva mai affrontato e battuto un top-10 negli Slam al debutto.