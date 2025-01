Thesocialpost.it - Pensava di avere l’influenza ma era incinta di Michela: ecco come è nata la piccola

Leggi su Thesocialpost.it

Credeva di, ma in realtà stava per diventare mamma. È la sorprendente storia di Valentina Mecchi, una giovane donna di Lucca, che il 15 gennaio ha dato alla luce ladirettamente a casa, senza rendersi conto di essere. La neo, che pesa 3 chili e mezzo, sta bene e rappresenta un autentico miracolo per la coppia.Leggi anche: Brescia, mamma chiusa fuori casa: i carabinieri salvano due bambini intrappolati nel fumoI sintomi confusi con un malessere influenzalePer mesi Valentina aveva accusato uno strano malessere, che il medico aveva attribuito a un virus influenzale combinato con sospette intolleranze alimentari. La donna, infatti, lamentava gonfiore, che sifosse legato al consumo di alimentipane e pasta. Nessuno, nemmeno il marito Giacomo Paoli, aveva ipotizzato una gravidanza, anche perché il ciclo mestruale di Valentina era spesso irregolare.