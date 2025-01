Oasport.it - NBA, i risultati della notte (17 gennaio): OKC si prende la rivincita contro i Cavs, vittorie di Sacramento e Clippers

Emozioni e cinque partite nellaNBA. L’attesa era tanta per la super sfida gli Oklahoma City Thunder e i Cleveland Cavaliers. Una settimana fa isi erano imposti, ponendo fine alla striscia di 15consecutive dei Thunder. C’era intenzione, quindi, tra le fila di OKC dirsi una, dando seguito alle tre affermazioni in serie che hanno preceduto questo confronto.Al Paycom Center la squadra di Mark Daigneault ha inflitto una dura punizione a Cleveland, con un primo quarto devastante da 32-14, che nei fatti ha messo in discesa l’intero in. Un dominio suggellato dal 134-114 finale e da una prestazione straordinaria del canadese Shai Gilgeous-Alexander, con 40 punti a referto oltre a 8 assist, 3 rimbalzi e 2 stoppate.In doppia cifra anche Luguentz Dort (22 punti), Jalen Williams (19 punti), Isaiah Joe (12 punti), Branden Carlos (11 punti) e Alex Caruso (10 punti).