Nargi | Il dialetto avellinese un patrimonio unico e prezioso

Tempo di lettura: < 1 minuto?”No. Non ce l’ho con qualcuno in particolare Ma in occasione della Giornata nazionale dele delle lingue locali, mi piace ricordare quale immensoculturale, storico ed identitario rappresenti il nostro“. Così con un posti il sindaco di Avellino, Laurain occasione della Giornata nazionale dele delle lingue locali istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli). ““Ci sono alcune parole che hanno una forza espressiva, una struttura profondissima, radicata nel tempo e nello spazio, che le rendono uniche, intraducibili, difficilmente interpretabili e per una comunità come la nostra, intime e familiari – scrive– Non è un caso che qualche giorno fa, per i più piccini, siano comparsi nelle edicole di Campania, Lombardia, Toscana e Sicilia gli albi illustrati di Topolino scritti nelnapoletano, milanese, fiorentino e catanese.