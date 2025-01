Milano | rider aggredito da una cliente Glovo gli addebita anche i 16€ di merce caduta a terra

Leggi su Dayitalianews.com

Undi 35 anni, di origine pakistana, ha denunciato di essere statofisicamente da unaper un malinteso relativo a un ordine cancellato. In seguito all’episodio,gli ha trattenuto 16 euro per lanon consegnata. “Mi hanno sottratto l’importo della spesa”, ha affermato il lavoratore. La denuncia è stata presentata nel pomeriggio del 10 gennaio presso la stazione dei carabinieri diPorta Sempione, contro lache lo avrebbea causa di un problema con il citofono che ha impedito la consegna. L’incidente, reso noto da Deliverance, un sindacato autogestito dei fattorini, è documentato in un verbale di querela per percosse e danneggiamento ed è avvenuto l’8 gennaio, intorno alle 21, nei pressi di un condominio in via Ulpio Traiano.