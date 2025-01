Liberoquotidiano.it - Medvedev, il punto più bello degli Australian Open: il colpo che fa il giro del mondo | Video

Dopo Joao Fonseca, il 18enne baby fenomeno brasiliano eliminato dal nostro Lorenzo Sonego, il pubblicoAustraliascopre un altro ragazzino terribile: è il 19enne Learner Tien, capace di far fuori il russo Daniildopo una incredibile battaglia di quasi 5 ore, con il quinto e decisivo set finito a tardissima notte. Magia (e sorpresa)slam. Da una parte c'è l'ex bestia nera di Jannik Sinner, numero 5 al. Dall'altra il semi-sconosciuto numero 121 della classifica Atp, faccia da bimbo con un mancino terribile e una grande dose di scaltrezza. La partita è da montagne russe: Tien parte fortissimo,ci capisce poco o nulla, si innervosisce e va sotto 6-3, 7-6 (4). Poi, dopo aver tirato la racchetta al suo allenatore per la frustrazione, Daniil si riprende e torna in carreggiata vincendo terzo e quarto set con il punteggio di 6-7 (8), 1-6.