Gamberorosso.it - L’incredibile storia dell’uomo di origini greche che inventò la (odiatissima) pizza con l’ananas

Tutti, in Italia, urlano allo scandalo quando si parla dicon l'ananas. Ma in pochi sanno che ledel suo inventore ufficiale, sono molto più vicine a noi che agli Stati Uniti, «Lo abbiamo fatto solo per vedere che sapore avrebbe avuto». Sono le parole di Sam Panopoulos, immigrato greco in Canada, che raccontava in una delle sue ultime interviste a Bcc la genesi dellapiù discussa di sempre. Era il 1962 e il mondo non era ancora pronto per quella che, nel tempo, sarebbe diventata una delle combinazioni culinarie più amate e odiate. Ne parliamo proprio oggi, in occasione del WorldDay celebrato il 17 gennaio, giorno in cui si festeggia soprattutto Sant'Antonio Abate, patrono degli animali e santo del fuoco, anche di quello dei forni e quindi di tutti i fornai eioli.