Ilfattoquotidiano.it - Lasciano da sola bambina di 6 anni sulle piste per andare a sciare: i genitori segnalati dai carabinieri. “Episodi sempre più frequenti”

Lasciatada sci per quasi due ore a sei. E’ la disavventura capitata a unadi origine slovacca. E’ accaduto nel comprensorio di Monte Elmo, a Sesto Pusteria, in Alto Adige. Perché la ragazzina era da? Istavano sciando in autonomia, per conto loro. “Il caso non deve essere sottovalutato”, afferma il comandante della stazione deidi Sesto Pusteria, il maresciallo maggiore Gandellino Bucci, ribadendo l’importanza della supervisione dei minori da parte degli adulti, al fine di evitare conseguenze spiacevoli. Idellasono statiall’autorità giudiziaria.Secondo quanto accertato dai, laè stata notata vicino a un rifugio, completamente. I, in vacanza nella località sciistica, avrebbero deciso di abbandonarla temporaneamente in un’area pubblica, ritenendo che fosse sicuro lasciarlaper il tempo necessario a percorrere svariate disceselungo tutto il comprensorio.