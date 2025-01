Lanazione.it - La svolta in pediatria. “Bronchioliti sconfitte, la profilassi funziona: zero casi da novembre”

Lucca, 17 gennaio 2025 – È un’oasi felice come poche, il reparto dia Lucca. La buona reputazione è diffusa al punto che le richieste di “autocandidatura“ dei medici specializzati non mancano mai, a fronte dei dinieghi di trasferimento di chi fa parte già dello staff della dirigente (di Lucca ma anche di Barga), dottoressa Angelina Vaccaro. Qual è il segreto di tanta armonia in un reparto ospedaliero, dottoressa Vaccaro? “Il segreto non lo so. Posso dire che io sto sempre in mezzo a chi lavora con me, non creo la differenza tra direttore e i miei collaboratori. Dove c’è da fare si fa al di là dei ruoli, sto sempre in reparto, mai chiusa nel mio studio”. Anche il modello organizzativo farà la sua parte no? “Certo, gli orari, le richieste da gestire al meglio e per quanto è possibile per andare incontro alle esigenze di tutti.