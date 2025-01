Lortica.it - La precedenza

Nessuno avrebbe mai immaginato di trovarsi in una rotta spazio-temporale, incrociando un’astronave proveniente dal 409 a.C., con a bordo Magone Annibale e altri condottieri dell’antichità.Anche io scesi dal mio mezzo e, dopo una breve discussione con il conducente dell’astronave, proposi una soluzione originale per risolvere la questione dellatemporale: una partita a scopa tra me e Magone.Ci sedemmo su due colonnini segnatempo, uno di fronte all’altro, a bordo di un canale spaziale di scorrimento. Ogni canale ha due sensi di marcia nel tempo: uno in avanti e uno all’indietro. Tuttavia, agli incroci, lanon è data a chi viene da destra, perché destra, sinistra, sopra e sotto non esistono nel sistema spazio-temporale. Laspetta a chi ha iniziato a scrivere queste bischerate per primo.