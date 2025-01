Inter-news.it - Inter, Esposito ritorna a casa: stagione da record con l’Empoli!

L’e Sebastianosi affronteranno a San Siro nel prossimo match di campionato. Il campioncino delsta vivendo unafantastica.PARTNERSHIP – L’ritrova Sebastianoma stavolta con indosso la maglia del. Un sodalizio quello trae la squadra toscana che va avanti da diversi anni ormai. Le due società spesso si sono aiutate per far crescere diversi calciatori come Maxwell, Diego Laxalt, Federico Di Marco, Kristjan Asllani. Tra tutti questi giocatori bisogna sottolineare come Maxwell abbia inciso notevolmente nell’era Roberto Mancini. Guardando al presente spicca il nome di Federico di Marco che da alcuni anni sta viaggiando ai livelli dei Top in Europa e nel mondo. Mentre il suo compagno Asllani non sta rendendo come la società si sarebbe aspettata.