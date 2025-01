Justcalcio.com - Il Liverpool “non è contento” di una stella costosa e poco performante, che non è riuscita ad adattarsi allo stile “più lento” di Arne Slot

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Secondo quanto riferito, ilnon è soddisfatto di uno dei suoi recenti acquisti costosi, che ha sottoperformato dopo non essere riuscito addi gioco di.Mentre Mohamed Salah e Luis Diaz stanno entrambi prosperando in attacco sotto la guida dell’allenatore olandese al, altri hanno faticato. Ciò non ha avuto un impatto troppo negativo sulla loro stagione finora, con i Reds che continuano a competere in tutte e quattro le competizioni e siedono comodamente in cima sia alle classifiche della Premier League che a quelle della Champions League.Per Jamie Carragher, però, c’è una tendenza di squadre nella massima serie inglese insoddisfatte delle loro attuali opzioni di centravanti, con ilnon convinto da Darwin Nunez.