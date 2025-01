Movieplayer.it - Grande Fratello, Giglio smaschera Lorenzo: “Ecco perchè è stato aggressivo con Helena” e su Javier…

e Stefania Orlando hanno discusso su alcune dinamiche che si sono sviluppate durante la puntata del 16 gennaio del reality show. Dopo la ventitreesima puntata deldi ieri sera,si è preso un momento per riflettere sugli eventi accaduti, concentrandosi in particolare sul confronto traSpolverato ePrestes. L'hair stylist non ha esitato a criticare il suo coinquilino, accusandolo di non esseresufficientemente galante nei confronti della modella brasiliana. Le analisi sul comportamento diSpolverato Chiacchierando con Stefania Orlando sul divano del salone,ha ricordato un episodio di qualche giorno fa, quando il modello milanese, dopo aver litigato con Shaila Gatta, si sarebbe avvicinato acon l'intento di far ingelosire l'ex velina.