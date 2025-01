Lettera43.it - Google rifiuta le regole dell’Ue per il fact-checking

ha comunicato all’Unione europea che non intende aggiungere ilai risultati di ricerca e ai video sulla piattaforma YouTube. Non introdurrà altresì alcun sistema per classificare o per rimuovere i contenuti. Lo ha comunicato l’agenzia Axios, che ha potuto visionare in anteprima il documento che l’azienda di Mountain View ha presentato all’Ue. È importante sottolineare però come Big G non abbia incluso in passato ilcome parte delle pratiche di moderazione degli stessi contenuti e che già in precedenza aveva segnalato a Bruxelles l’intenzione di non voler cambiare la sua policy. L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza da quello di Mark Zuckerberg, che aveva annunciato l’abbandono del sistema diindipendente piegandosi al modello di Elon Musk per X.