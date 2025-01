Donnaup.it - Frittata altissima e soffice: il trucco che ti farà fare un figurone!

Leggi su Donnaup.it

Laè un passe-par-tout, ma per essere scenografica, oltre che buone, deve risultare, soprattutto se pensate di servirla come stuzzichino a Natale!Parliamo di un piatto unico che, se arricchito da una farcitura al prosciutto e formaggio o verdure di stagione, basta da solo a risolvere la cena o il pranzo. Proteine, aminoacidi, latticini, sali minerali e vitamine, tutto concentrato in una fetta appetitosa e nutriente che mette d’accordo grandi e piccini e in famiglia spopola sempre. Ma non solo, se presentata come finger food ad un aperitivo con gli amici di sempre, regala allegria e leggerezza.Questo, però, a patto che sia sofficissima e spessa. Una frittatina piatta e sottile non appaga né vista né palato. Purtroppo capita che in cottura gonfi a dismisura, per poi implodere su se stessa una volta impiattata.