Panorama.it - Ferragamo porta a Pitti la storia della sua Tramezza

In occasione diImmagine Uomo 107, la maisonha trasformato il suo storico negozio in riva d’Arno in un set espositivo, rivelando al pubblico le fasi di lavorazione che danno vita alla celebre calzatura. Capolavoro senza tempo, l’incarnazione di una tradizione artigianale che si intreccia con l’innovazione, questa calzatura sfida le mode passeggere per celebrare l’eternità dello stile. Un simbolo di eccellenza e maestria, che incarna l’Heritage del marchio, con una costruzione che fonde materiali pregiati, dettagli meticolosi e un design studiato per offrire comfort e durabilità senza pari.Il cuore del nome e del progettorisiede in uno degli elementi più distintivicalzatura: uno strato di cuoio flessibile ma resistente, inserito tra il sottopiede e la suola.