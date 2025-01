Thesocialpost.it - Drone ucraino colpisce un’industria russa a Lyudinovo: esplode il rogo

Un attacco condotto da unha innescato un incendio in un impianto industriale situato in Russia, a circa 170 chilometri dal confine, come riportato dalle autorità locali. Negli ultimi mesi, Kiev ha aumentato le offensive aeree contro le infrastrutture energetiche e militari russe, definendo questa strategia una legittima reazione ai continui bombardamenti russi sulle proprie città e sulla sua rete energetica.“Un incendio è divampato nel territorio di un’azienda industriale a causa di un attacco di droni a”, ha comunicato il governatore della regionedi Kaluga, Vladislav Shapsha, tramite un post su Telegram.Video non confermati circolanti sui social media russi mostrano fiamme in quello che sembra essere un deposito di petrolio nella zona. Negli ultimi tempi, l’esercitoha effettuato diversi attacchi a depositi di petrolio russi, inclusi due recenti raid su una struttura vicina a un aeroporto militare nella regione di Saratov, che hanno causato incendi di lunga durata.