Ilfattoquotidiano.it - Dopo il caso Margaret Spada urgono regole più severe per i centri privati di chirurgia estetica

era una bellissima ragazza di 22 anni che desiderava rimodellare il proprio profilo, aveva trovato la pubblicità di un centro estetico romano su TikTok e aveva deciso di mettersi in viaggio dalla Sicilia verso la capitale. Purtroppo la cronaca ci ha riferito l’esito tragico e letale contro cui si sono infranti i sogni di questa giovane mortala somministrazione di un anestetico per il rimodellamento del naso nello studio dei dottori Marco e Marco Antonio Procopio, ora indagati per omicidio colposo, studio che si è poi rivelato privo delle necessarie autorizzazioni e che ora è al centro di numerose denunce da parte di altre pazienti.Una donna ha addirittura rivelato di essere stata operata da Marco Procopio che le avrebbe praticato un lifting in ambulatorio senza anestesia, tagliando e cucendo e tirando con le mani i lembi della pelle mentre aveva tra i denti una sigaretta, non indossava alcun camice ma una t-shirt con bretelle e diceva ad altre persone presenti: ”Ecco, si fa così”.