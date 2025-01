Scuolalink.it - Diritto all’inclusione: storica sentenza del TAR Campania fa giurisprudenza

Leggi su Scuolalink.it

Il TAR, con lan. 00343 pubblicata il 13 gennaio 2025, ha stabilito un precedente significativo per ciò che attiene alscolastica. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità, riconoscendo l’insufficienza delle ore di sostegno assegnate e ordinando un risarcimento economico per la famiglia. La decisione pone un importante accento sul rispetto delle necessità educative individuali e rappresenta un monito per le istituzioni scolastiche. Ore di sostegno insufficienti: caso emblematico sulIl caso esaminato riguarda uno studente al quale erano state attribuite 18 ore settimanali di sostegno scolastico, nonostante il suo orario scolastico complessivo fosse di 26 ore. Questa discrepanza è stata considerata dal TAR una violazione delallo studio e