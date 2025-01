News.robadadonne.it - Dimitri Rassam e le parole sulla fine dell’amore con Charlotte Casiraghi

Leggi su News.robadadonne.it

è stato sposato con, secondogenita della principessa Carolina di Monaco e del compianto Stefano, dal 2019 al 2024, e insieme hanno avuto Balthazar, secondo figlio per entrambi: lei infatti, ha avuto Raphaël dall’unione con il comico Gad Elmaleh, lui invece Darya.Oggi il produttore cinematografico, figlio di Carole Boquet, si è raccontato a cuore aperto in un’intervista per Paris Match, raccontando di quella separazione definita da fonti vicine alla ex coppia, da sempre estremamente riservata sulle cause delladel loro matrimonio, “dolorosa”.“Con l’età cambiamo la nostra visione– ha dichiarato, dicendosi, dopo l’esperienza, più selettivo – Non credo più nella fusione totale e permanente in una coppia”. Vi raccomandiamo.